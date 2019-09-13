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Мужская сборная России по волейболу выиграла второй матч на чемпионате Европы в Словении. В четырёх партиях россияне победили команду Белоруссии — 23:25, 25:17, 25:22, 25:10.

Поединок продолжался 1 час 44 минуты.

С двумя победами сборная России возглавила турнирную таблицу группы С чемпионата Европы, матчи которой проходят в словенской Любляне. У нашей команды шесть очков (соотношение партий 6:2), команды Словении (3:0) и Финляндии (3:1) имеют по три очка, но после одной проведённой игры. Три очка также у турецкой сборной (4:3), сыгравшей на турнире дважды.

Следующий поединок на предварительном этапе чемпионата Европы российская сборная проведёт в субботу, 14 сентября с командой Северной Македонии. Начало матча в 18:30 по московскому времени.

В стартовом матче европейского первенства российские волейболисты также в четырёх сетах обыграли команду Турции, писал ранее News.ru.