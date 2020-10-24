Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Кузбасс» в матче чемпионата РФ

https://static.news.ru/photo/4b469642-15fc-11eb-84c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Волейбольный клуб

Волейболисты московского «Динамо» переиграли в гостях кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.

Встреча прошла в Кемерове 24 октября и завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:22, 25:20, 28:26) в пользу гостей.

Динамовцы одержали пятую победу на старте сезона. «Кузбасс» потерпел второе подряд поражение после серии из трёх побед.

Ранее победу над новосибирским «Локомотивом» на поле хозяев одержал казанский «Зенит» и таким образом в восьмой раз завоевал российский Суперкубок по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:18, 22:25, 25:23, 23:25, 15:9) в пользу команды из Казани. При этом «Зенит» отстаивал титул и принимал участие в качестве действующего обладателя Кубка России, а «Локомотив» стал чемпионом страны в прошлом сезоне.