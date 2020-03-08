https://static.news.ru/photo/244be776-61ee-11ea-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Волейбольный клуб "Факел", Новый Уренгой/facebook.com

Игроки волейбольного клуба «Факел» не полетят в Италию на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Перуджей».

«Факел» не полетит в Италию на игру с «Перуджей». Мы уведомили об этом CEV, решение по матчу будет принято сегодня, — цитирует генерального директора «Факела» Николая Капранова РИА Новости.

В первом матче четвертьфинала, который прошёл в Новом Уренгое, «Факел» проиграл «Перудже» со счётом 1-3.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru. Позже клуб сообщил, что один из футболистов выздоровел.