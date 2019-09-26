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Женская сборная России по волейболу в очередном матче проходящего в Японии Кубка мира в пяти сетах проиграла команде США.

Встреча, проходившая в городе Осака, завершилась со счётом 3:2 (24:26, 25:22, 25:22, 17:25, 15:8) в пользу «звёздно-полосатых».

После этого поединка россиянки сохранили за собой третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков в девяти проведённых матчах. Американки остались вторыми, имея на два очка больше.

Лидирующую позицию продолжает уверенно занимать китайская сборная (26 очков), в этом туре выигравшая со счётом 3:1 у команды Нидерландов.

Следующий матч на Кубке мира российская сборная проведёт 28 сентября с командой Кении, проигравшей все девять встреч на турнире.

В предыдущем поединке Кубка мира россиянки в четырёх сетах обыграли голландок, писал ранее News.ru.