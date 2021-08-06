Волейболистки России не переиграют матч, несмотря на допинг у бразильянки

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на происшествие с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. На своей странице в Twitter он сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил олимпийское перемирие.

Ещё один гордый представитель белорусской нации оказался вынужден бежать из страны в результате действий режима Лукашенко и нарушения им олимпийского перемирия, — написал Боррель. Он признался, что вздохнул с облегчением,...