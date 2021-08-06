Волейболистки России не переиграют матч, несмотря на допинг у бразильянки

Результат четвертьфинального матча Олимпиады-2020 в Токио между женскими сборными России и Бразилии по волейболу не станут пересматривать, несмотря на временное отстранение бразильянки Тандары Кайшеты из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. При этом команда Серджо Бузато заявила, что готова переиграть встречу. Об этом сообщает ТАСС.
Результат не будет пересмотрен, поскольку основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды, — сказал источник.
Напомним, в матче за выход в полуфинал представительницы России в трёх сетах проиграли соперницам. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-22). В пятницу стало известно, что 32-летняя волейболистка была отстранена управлением допинг-контроля Бразилии.