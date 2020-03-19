https://static.news.ru/photo/70931c64-69f8-11ea-b481-fa163e6e4271_660.jpg Фото: leningradka.spb.ru

Волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) по взаимному соглашению сторон расторг контракт с Елизаветой Самадовой.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок сборной Азербайджана покинула команду в связи с вводимыми иностранными государствами мерами по предотвращению распространения коронавируса, связанными с ограничениями перемещения граждан.

Самадова выступала за «Ленинградку» два последних сезона. До переезда в 2018 году в Санкт-Петербург она играла в Италии за «Савино дель Бене» (Скандиччи). В составе питерского клуба Самадова сразу стала «открытием года» в российском чемпионате.

Благодаря своей яркой результативной игре и безграничному обаянию Лиза не только заслужила любовь и уважение подруг по команде, но и покорила сердца болельщиков, — говорится в сообщении.

Ранее азербайджанский шахматист, гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в городе Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса, писал NEWS.ru.