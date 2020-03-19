Волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) по взаимному соглашению сторон расторг контракт с Елизаветой Самадовой.
Как сообщает пресс-служба клуба, игрок сборной Азербайджана покинула команду в связи с вводимыми иностранными государствами мерами по предотвращению распространения коронавируса, связанными с ограничениями перемещения граждан.
Самадова выступала за «Ленинградку» два последних сезона. До переезда в 2018 году в Санкт-Петербург она играла в Италии за «Савино дель Бене» (Скандиччи). В составе питерского клуба Самадова сразу стала «открытием года» в российском чемпионате.
Благодаря своей яркой результативной игре и безграничному обаянию Лиза не только заслужила любовь и уважение подруг по команде, но и покорила сердца болельщиков, — говорится в сообщении.
Ранее азербайджанский шахматист, гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в городе Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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