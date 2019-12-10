https://static.news.ru/photo/43e3dbee-1b20-11ea-86a3-fa163e074e61_660.jpg Эрвин Нгапет Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Бразилии арестовала волейболиста сборной Франции и казанского «Зенита» Эрвина Нгапета, который обвиняется в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Globo Esporte, спортсмен был арестован после клубного чемпионата мира. Отмечается, что в ходе вечеринки после турнира он шлёпнул 29-летнюю женщину по ягодицам. Сам спортсмен подтвердил случившееся, но заявил, что перепутал женщину со своей знакомой.

Нгапет также добавил, что принёс извинения, которые не были приняты. В скором времени волейболист предстанет перед судом.

На клубном чемпионате мира в бразильском Бетине «Зенит» занял третье место.

Ранее Нгапет прокомментировал просьбу спортсменов о сокращении количества игр за национальную команду, писал NEWS.ru.