Эрвин Нгапет Эрвин Нгапет Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Бразилии арестовала волейболиста сборной Франции и казанского «Зенита» Эрвина Нгапета, который обвиняется в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Globo Esporte, спортсмен был арестован после клубного чемпионата мира. Отмечается, что в ходе вечеринки после турнира он шлёпнул 29-летнюю женщину по ягодицам. Сам спортсмен подтвердил случившееся, но заявил, что перепутал женщину со своей знакомой.

Нгапет также добавил, что принёс извинения, которые не были приняты. В скором времени волейболист предстанет перед судом.

На клубном чемпионате мира в бразильском Бетине «Зенит» занял третье место.

Ранее Нгапет прокомментировал просьбу спортсменов о сокращении количества игр за национальную команду, писал NEWS.ru.

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