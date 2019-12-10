Полиция Бразилии арестовала волейболиста сборной Франции и казанского «Зенита» Эрвина Нгапета, который обвиняется в сексуальных домогательствах.
Как сообщает Globo Esporte, спортсмен был арестован после клубного чемпионата мира. Отмечается, что в ходе вечеринки после турнира он шлёпнул 29-летнюю женщину по ягодицам. Сам спортсмен подтвердил случившееся, но заявил, что перепутал женщину со своей знакомой.
Нгапет также добавил, что принёс извинения, которые не были приняты. В скором времени волейболист предстанет перед судом.
На клубном чемпионате мира в бразильском Бетине «Зенит» занял третье место.
Ранее Нгапет прокомментировал просьбу спортсменов о сокращении количества игр за национальную команду, писал NEWS.ru.
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