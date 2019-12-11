https://static.news.ru/photo/ff9bbcc0-1c11-11ea-91dc-fa163e074e61_660.jpg Эрвин Нгапет Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доигровщика казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвина Нгапета на заседании суда в Бразилии освободили под залог в 50 тысяч бразильских реалов.

Адвокат волейболиста Дино Миралья заявил, что у игрока нет никаких ограничений в том, чтобы продолжить карьеру. Уже в среду, 12 декабря, Нгапет вылетает на следующий матч «Зенита», сообщает Globoesporte.com.

Нгапет обвинялся в сексуальных домогательствах к женщине. Спортсмен был арестован после клубного чемпионата мира. Отмечается, что в ходе вечеринки после турнира он шлёпнул 29-летнюю женщину по ягодицам. Сам волейболист подтвердил случившееся, но заявил, что перепутал женщину со своей знакомой.

Vídeo mostra astro do vôlei francês Earvin Ngapeth assediando sexualmente uma mulher em uma boate de BH. Assista https://t.co/6qPIY4yQdn pic.twitter.com/YHhSDfVHS1 — globoesportecom (@globoesportecom) December 10, 2019

Ранее Нгапет прокомментировал просьбу спортсменов о сокращении количества игр за национальную команду, писал NEWS.ru.