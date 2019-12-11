Доигровщика казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвина Нгапета на заседании суда в Бразилии освободили под залог в 50 тысяч бразильских реалов.
Адвокат волейболиста Дино Миралья заявил, что у игрока нет никаких ограничений в том, чтобы продолжить карьеру. Уже в среду, 12 декабря, Нгапет вылетает на следующий матч «Зенита», сообщает Globoesporte.com.
Нгапет обвинялся в сексуальных домогательствах к женщине. Спортсмен был арестован после клубного чемпионата мира. Отмечается, что в ходе вечеринки после турнира он шлёпнул 29-летнюю женщину по ягодицам. Сам волейболист подтвердил случившееся, но заявил, что перепутал женщину со своей знакомой.