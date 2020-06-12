Волейболист Спиридонов может продолжить карьеру в зарубежном клубе

https://static.news.ru/photo/03683b4e-acae-11ea-bfa3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов Фото: Marcin Rozpedowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский спортсмен Алексей Спиридонов, покинувший уфимский волейбольный клуб «Урал», может продолжить карьеру в одной из зарубежных команд.

Агент 31-летнего волейболист Дмитрий Резванов сообщил, что на данный момент ведутся переговоры. У Спиридонова есть несколько вариантов, в том числе рассматривается переход в зарубежный клуб, передаёт ТАСС.

Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года, он выступал за «Урал» с 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире в Уфе. Организаторы мероприятия решили снять с финала дочь Спиридонова, что не понравилось спортсмену. Он был агрессивно настроен и оскорблял других родителей юных участников турнира.