Волейболист Спиридонов может продолжить карьеру в зарубежном клубе

Российский спортсмен Алексей Спиридонов, покинувший уфимский волейбольный клуб «Урал», может продолжить карьеру в одной из зарубежных команд.
Агент 31-летнего волейболист Дмитрий Резванов сообщил, что на данный момент ведутся переговоры. У Спиридонова есть несколько вариантов, в том числе рассматривается переход в зарубежный клуб,
Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года, он выступал за «Урал» с 2019 года.
Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире в Уфе. Организаторы мероприятия решили снять с финала дочь Спиридонова, что не понравилось спортсмену. Он был агрессивно настроен и оскорблял других родителей юных участников турнира.
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