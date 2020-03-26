https://static.news.ru/photo/af84fb18-6f61-11ea-b975-fa163e074e61_660.jpg Эрвин Нгапет Фото: Роман Кручинин/zenit-kazan.com

Вице-премьер Татарстана, руководитель республиканского штаба по противодействию распространения коронавируса Лейла Фазлеева заявила, что волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, госпитализированный с коронавирусом в инфекционную больницу в Казани, выздоровел.

Его выписали, он чувствует себя хорошо, — цитирует Фазлееву РИА Новости.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приостановила все соревнования, проводимые под эгидой организации, до 10 апреля из-за распространения коронавируса. Все соревнования приостановлены «до особого распоряжения». Помимо женского и мужского чемпионата России также приостановлена всероссийская студенческая Универсиада, писал NEWS.ru.