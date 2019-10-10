https://static.news.ru/photo/3c99f406-eb58-11e9-9761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по популяризации регби в регионе.

Соглашение предполагает развитие детско-юношеского регби в Нижегородской области и инфраструктуры для занятий этим видом спорта. Сейчас в регионе регби занимаются порядка 200 человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Регби — очень интересный вид спорта, имеющий в мире огромную армию поклонников. В Нижегородской области он развивается благодаря энтузиастам, которые прикладывают к этому немало усилий. Мы будем поддерживать эти начинания. Надеюсь, что поклонников у регби в регионе станет гораздо больше, — сказал Никитин.

Генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин заявил, что Россия подаст заявку на проведение Кубка мира по регби 2027 года, писал News.ru.