Власти Израиля запретили гимнастке вылететь на турнир Кабаевой в Москве

Власти Израиля запретили гимнастке вылететь на турнир Кабаевой в МосквеВласти Израиля запретили гимнастке Додзин вылететь на турнир Кабаевой в Москве
Израильская гимнастка Илона Додзин не смогла вылететь в Москву для выступления на турнире «Небесная грация», вдохновителем которого является олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Власти страны объяснили это тем фактом, что Россия находится в «красной зоне» по коронавирусу. Об этом информирует «Матч ТВ».
Турнир «Небесная грация» пройдёт 16-17 декабря в Москве на «ВТБ Арене». В нём планируется участие 14 спортсменов из 14 разных стран. В рамках мероприятия состоятся соревнования в командном многоборье, причём по тем правилам, что действовали в период с 2001 по 2005 год. Они же будут использоваться с 2022 по 2024 год.
Месяц назад Кабаева сталаобладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021.