Власти Израиля запретили гимнастке вылететь на турнир Кабаевой в Москве

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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева заявила, что Дина Аверина по натуре более «пробивная», чем её сестра Арина. Как сказала прославленная спортсменка РИА Новости, по характеру сёстры очень сильно отличаются.

Дина и Арина — абсолютно разные. Аришка мягче, но она в себе, а Дина более пробивная, — сказала Канаева. При этом она отметила, что в сборной России по художественной гимнастике...