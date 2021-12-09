18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Власти Израиля запретили гимнастке вылететь на турнир Кабаевой в Москве

Власти Израиля запретили гимнастке Додзин вылететь на турнир Кабаевой в Москве
15:44, 09 декабря 2021
Власти Израиля запретили гимнастке вылететь на турнир Кабаевой в Москве Илона Додзин Фото: ilona_dodzin_/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Израильская гимнастка Илона Додзин не смогла вылететь в Москву для выступления на турнире «Небесная грация», вдохновителем которого является олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Власти страны объяснили это тем фактом, что Россия находится в «красной зоне» по коронавирусу. Об этом информирует «Матч ТВ».

Отмечается, что организаторы турнира не оставляют надежд решить вопросы с правительством Израиля и обеспечить приезд Додзин в Россию.

Турнир «Небесная грация» пройдёт 16-17 декабря в Москве на «ВТБ Арене». В нём планируется участие 14 спортсменов из 14 разных стран. В рамках мероприятия состоятся соревнования в командном многоборье, причём по тем правилам, что действовали в период с 2001 по 2005 год. Они же будут использоваться с 2022 по 2024 год.

Месяц назад Кабаева сталаобладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео