Власти Бурятии подарят чемпиону Паралимпиады Асташову квартиру

Завоевавшему золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио велогонщику Михаилу Асташову власти Бурятии подарят квартиру. Спортсмену за победу также полагается денежная премия и пожизненная выплата. Об этом сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на слова главы региона Алексея Цыденова.

Как отметил Цыденов, вся республика ждёт возвращения народного героя, которому окажут тёплый и праздничный приём. Он также поздравил Асташова с победой и выразил уверенность, что этот день станет особенным в истории республики.

В республиканском законе чемпионам Паралимпийских и Олимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры от 70–80 кв. метров, единовременной денежной премии в размере 1,5 млн рублей, а также пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц, — пояснил чиновник.

Он добавил, что вся жизнь Михаила — это пример того, как целеустремленность и воля, труд и вера в себя разрушают все встающие на пути преграды.

Кроме того, наградят и тренера Асташова. Ему будет выплачена премия в размере 1,5 млн рублей и установлена пожизненная ежемесячная выплата 13 тысяч рублей.

Велогонщик Асташов принёс сборной России четвёртую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен выиграл гонку преследования на 3000 метров с новым мировым рекордом в квалификации, а в финальном заезде догнал соперника на круг в классе С1, к которому относят спортсменов с нарушениями, влияющими на работу рук, ног и туловища.

Также сообщалось, на церемонии его награждения организаторы Паралимпиады перепутали музыку. Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы использовали гимн Международного паралимпийского комитета.