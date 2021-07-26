Владимир Путин обратился к российским гимнастам после победы на ОИ-2020

Читайте нас в Google Новости

Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпийских играх в Токио. Слова президента приводит сайт Кремля.

Президент в своём обращении отметил, что эта победа имеет ещё большее значение по той причине, что была добыта впервые за 25 лет. Президент поблагодарил участников соревнования за силу духа, твёрдость характера и сплочённость.

Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками, — сказал президент.

В командном мужском многоборье Россию представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. В финале гимнасты заработали 262,500 балла.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась своей реакцией на победу российских гимнастов в мужском командном многоборье на Олимпиаде в Токио.