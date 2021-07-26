Владимир Путин обратился к российским гимнастам после победы на ОИ-2020
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:12, 26 июля 2021
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Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпийских играх в Токио. Слова президента приводит сайт Кремля.
Президент в своём обращении отметил, что эта победа имеет ещё большее значение по той причине, что была добыта впервые за 25 лет. Президент поблагодарил участников соревнования за силу духа, твёрдость характера и сплочённость.
Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками, — сказал президент.
В командном мужском многоборье Россию представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. В финале гимнасты заработали 262,500 балла.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась своей реакцией на победу российских гимнастов в мужском командном многоборье на Олимпиаде в Токио.