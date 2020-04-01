https://static.news.ru/photo/1e79e5fc-7411-11ea-b6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: dota2.ru

Российская киберспортивная организация Virtus.pro создала свой второй состав по игре Dota 2. Она будет выступать под тегом VP.Prodigy.

Известно, что команду будут представлять Егор epileptick1d Григоренко, Виталий Save-Мельник, Дмитрий DM Дорохин, Альберт yume Гараев и Ростислав fn Лозовой.

Мысли открыть второй состав появились ещё в январе 2019 года. Надеемся, что второй состав даст нам возможность получить в распоряжение игроков, которые в будущем смогут стать частью основного состава или даже полностью заменить его в далёкой перспективе, — сказал генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда.

По его словам, главной задачей команды является достижения такого уровня, чтобы начать играть в квалификационных играх за выход в major (турниры, спонсируемые компанией – создателем игры Valve).

Как ранее писал NEWS.ru, российская киберспортивная организация ForZe не стала продлевать контракты с игроками Dota 2. Генеральный менеджер организации Сергей Игнатко заявил, что клуб не устроили требования, которые предъявляли игроки.