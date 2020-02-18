Лидер мирового биатлона Доротея Вирер, завоевавшая в Антхольце две золотые медали, рассказала о возможном завершении карьеры по окончании этого сезона, полётах на вертолёте, оглушительной поддержке родных трибун и изменении отношения к биатлону с возрастом.

— Доротея, как оцените своё сегодняшнее выступление?

Я слишком быстро начала гонку и сделала две глупые ошибки на стрельбе. Была слишком самоуверенной. На последнем рубеже меня немного трясло и последний круг дался тяжело.

— Вы знали, что можете упустить эту победу?

— Я оставила всю энергию до последних метров. В какой-то момент я думала, что и серебро будет неплохим результатам. Фанаты на трассе сильно шумели, и я не слышала подсказок тренеров по поводу проигрыша. Кроме того я была сконцентрирована на своей гонке.

— Теперь какие задачи ставите перед собой на оставшуюся часть чемпионата?

— Хочу получать удовольствие от всех оставшихся гонок этого чемпионата. До этого я чувствовала большое давление здесь, но сейчас мне стало легче.

— Правда, что вы можете закончить карьеру по окончании этого сезона? Чем бы хотели заниматься?

— Мне хочется получить опыт вне спортивной деятельности. Если я решу, что должна закончить карьеру, я буду думать, что мне нужно делать сейчас, но я не хочу об этом думать заранее. Я хочу получать удовольствие от того, чем занимаюсь, а если не буду получать, то не буду этим заниматься.

— Правда, что вы летали на вертолёте?

— Конечно, это была акция моего спонсора, но это было очень круто, потому что мы летали в хорошую погоду от одной станции на другую. Мне надоедает постоянно находиться в машине, поэтому был интересен такой необычный способ передвижения. Лучше добраться за несколько минут на вертолёте, чем сидеть часами в машине.

— Какие у вас сейчас отношения с экс-тренером сборной Италии Патриком Обереггером, который ушёл к норвежцам?

— Нормальные. Я стараюсь делать то же, что и прежде, не обращая внимания на этот факт. У нас тоже очень хороший тренерский коллектив и я очень рада с ним работать.

Доротея Вирер Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

— На финише вы слышали, насколько мощно вас поддерживала публика?

— Конечно, когда я ушла с огневого рубежа, слышала огромный рёв. Я видела, что меня отделяют всего две секунды от Ванессы Хинц. Я не знала, сколько у меня энергии ещё осталось и старалась не показывать, что уже сильно устала. Я понимала, что всё будет решаться на последних метрах, которые будут для меня самыми важными, но, как я уже говорила, тренерских подсказок я не слышала. Я не знала, впереди я Ванессы или позади, а просто старалась выкладываться изо всех сил вплоть до последних метров.

— В прошлом сезоне вы выиграли золото чемпионата мира только в последний день соревнований, а сейчас уже у вас две награды высшей пробы. Это помощь родных стен?

— В последние годы я действительно стала тренироваться более профессионально. Я была и раньше биатлонисткой высокого уровня, но относилась к тренировочному процессу не так щепетильно. Но сейчас я более уверенна в своих силах и просто хочу получать удовольствие от того, что я делаю, и не задумываться о причинах, которые лежат в основе результата.

— А что именно изменилось в вашем подходе к тренировочному процессу?

— Я просто стала делать то, что и должна была делать, потому что раньше я могла позволить себе не делать каких-то вещей, что не шло мне на пользу. К примеру, если мне надо проехать два часа на велосипеде, то я отдаю себе отчёт, что должна это сделать, а раньше я была слишком ленивой для этого. Сейчас я делаю то, что и должна.

— То есть вы просто стали делать всё для того, чтобы быть лучшей или произошёл нормальный процесс вашего становления как спортсменки?

— Думаю, и то, и другое. Когда я была моложе, я больше любила наслаждаться жизнью, а сейчас я стала старше и научилась правильнее расставлять приоритеты и отдавать должное биатлону.