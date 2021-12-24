Винер-Усманова поддержала Путина в вопросе трансгендеров в женском спорте
«Согласна с президентом»: Винер-Усманова о словах Путина о трансгендерах в женском спорте
Сергей Стариков
Сергей Стариков
09:17, 24 декабря 2021
Ирина Винер-УсмановаФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что поддерживает президента России Владимира Путина в вопросе выступления трансгендеров в женском спорте. Как она сказала изданию «РБК-Спорт», это является подрывом олимпийского движения.
Правильно, я согласна с президентом. Все эти допуски трансвеститов и людей, которые являются ни рыба ни мясо, а только по уровню тестостерона — это подрыв всего олимпийского движения, — сказала Винер-Усманова.
Ранее Путин заявил, что женский спорт рискует перестать существовать, если в нём будут выступать сменившие пол мужчины. Как он сказал в ходе пресс-конференции, в этом вопросе «должен быть какой-то здравый смысл».
Винер-Усманова возглавляет ВФХГ с 2008 года, а до этого долго и успешно работала тренером. За свою продолжительную карьеру она воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр, включая Алина Кабаеву, Евгению Канаеву, Ирину Чащину, Маргариту Мамун, Яну Кудрявцеву, сестёр Дину и Арену Авериных и других.