Винер-Усманова поддержала Путина в вопросе трансгендеров в женском спорте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что поддерживает президента России Владимира Путина в вопросе выступления трансгендеров в женском спорте. Как она сказала изданию «РБК-Спорт», это является подрывом олимпийского движения.

Правильно, я согласна с президентом. Все эти допуски трансвеститов и людей, которые являются ни рыба ни мясо, а только по уровню тестостерона — это подрыв всего олимпийского движения, — сказала Винер-Усманова.

Ранее Путин заявил, что женский спорт рискует перестать существовать, если в нём будут выступать сменившие пол мужчины. Как он сказал в ходе пресс-конференции, в этом вопросе «должен быть какой-то здравый смысл».

Винер-Усманова возглавляет ВФХГ с 2008 года, а до этого долго и успешно работала тренером. За свою продолжительную карьеру она воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр, включая Алина Кабаеву, Евгению Канаеву, Ирину Чащину, Маргариту Мамун, Яну Кудрявцеву, сестёр Дину и Арену Авериных и других.