Винер-Усманова объяснила, почему назвала сестёр Авериных «мокрыми курицами»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» объяснила, почему назвала сестёр Авериных «мокрыми курицами».

Когда они пришли и мне сказали, что вроде хотят закончить — они в это время были для меня «мокрыми курицами». А так они для меня всегда были королевами, — сказала Винер-Усманова.

7 августа россиянка Дина Аверина взяла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам 0,15 балла. Израильтянка набрала высокие баллы, несмотря на потерю предмета в последнем виде, что вызвало вопросы к судейству. После турнира в Токио сёстры Аверины заявили о возможном уходе из спорта.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио словами «мы все сочувствуем тому, что произошло».