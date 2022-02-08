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Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ

10:51, 08 февраля 2022
Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Виктор Уайлд, завоевавший бронзовую медаль на соревнованиях по сноуборду в дисциплине "параллельный гигантский слалом" Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. В своём заезде он опередил чемпиона мира Роланда Фишналлера.

В полуфинале сноубордист уступил словенцу Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил корейца Сан Хо Ли, а в 1/8 финала — соотечественника Дмитрия Логинова. Соревнования выиграл австриец Бенжамин Карл.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд добыл две золотые медали для России — в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе.

Ранее сообщалось, что сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Эта награда стала первой для РФ за всю историю.

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