Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Виктор Уайлд, завоевавший бронзовую медаль на соревнованиях по сноуборду в дисциплине "параллельный гигантский слалом"

Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. В своём заезде он опередил чемпиона мира Роланда Фишналлера.

В полуфинале сноубордист уступил словенцу Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил корейца Сан Хо Ли, а в 1/8 финала — соотечественника Дмитрия Логинова. Соревнования выиграл австриец Бенжамин Карл.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд добыл две золотые медали для России — в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе.

Ранее сообщалось, что сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Эта награда стала первой для РФ за всю историю.