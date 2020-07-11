https://static.news.ru/photo/128ec236-c357-11ea-8b94-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России (СБР) во время внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая прошла 11 июля в Химках.

Майгуров был единственным кандидатом, его поддержали единогласно все 45 делегатов конференции, передаёт корреспондент NEWS.ru с места событий. За день до выборов свою кандидатуру снял предыдущий глава СБР Владимир Драчёв.

Как писал NEWS.ru, Виктор Майгуров на пресс-конференции назвал основные положения своей предвыборной программы. Кроме того, он отметил, что покинет пост президента СБР, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.