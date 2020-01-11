https://static.news.ru/photo/99509b22-349c-11ea-91d2-fa163e074e61_660.jpg Виктор Ан Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не сможет выступить на чемпионате Европы 2020 года из-за травмы колена.

Сейчас он проходит процесс восстановления и реабилитацию. На текущий момент неизвестно, когда он начнёт участвовать в соревнованиях, — цитирует тренера сборной России Владимира Григорьева ТАСС.

Он также сообщил, что в состав мужской национальной команды вошли Семён Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Даниил Ейбог и Денис Айрапетян. Женскую сборную России представят Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова.

Чемпионат Европы пройдёт с 24 по 26 января 2020 года в венгерском Дебрецене.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России занимает первое место в общем зачёте чемпионата Европы по конькобежному спорту 2020 года. Россияне в первый соревновательный день турнира завоевали пять медалей. Мужская и женская сборные взяли золотые медали в командном спринте. На дистанции 1500 метров серебряные медали получили Евгения Лаленкова и Денис Юсков. Бронзу на этой же дистанции завоевала ещё одна россиянка — Екатерина Шихова.