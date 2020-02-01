Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, какой сериал смотрела после победы на чемпионате Европы в Граце.

Спортсменка в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» призналась, что пересматривала сериал «Дневники вампира». Ранее Косторная говорила, что мало спала после произвольной программы на чемпионате Европы, потому что смотрела сериалы. Как писал...