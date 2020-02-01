Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил выступления на этапах Кубка мира по шорт-треку в текущем сезоне.
Ан продолжит лечение колена,
Ранее Ан из-за травмы пропустил чемпионат Европы из-за травмы.
Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды.
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