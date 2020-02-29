Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что лишился доверия к Международному союзу биатлонистов (IBU) из-за обысков у Александра Логинова на чемпионате мира в Италии.
На мой взгляд, это была борьба не с допингом, а с лидером российского биатлона, просто кому-то не хочется, чтобы звучал российский гимн. Лично у меня уже нет доверия к IBU, я даже не знаю, какие дипломатические отношения возможны в дальнейшем, — цитирует Чепикова ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.