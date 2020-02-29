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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о серьёзной болезни в то время, когда в Италии проходил чемпионат мира, на который она должна была поехать.

Меня хотели взять на чемпионат мира и рассматривали для участия в гонках, но я почувствовала в Мартелле лёгкое недомогание. Прошёл день, и у меня пошло улучшение, но потом мне снова...