Фото: rusbiathlon.ru

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал отказ россиянина Александра Логинова от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.

По-человечески я могу его понять, видимо, не хватило запаса прочности на всё это. А это было издевательство. Надеюсь, что все теперь счастливы, IBU в том числе, — цитирует Ярошенко РИА...