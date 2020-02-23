https://static.news.ru/photo/17716490-562c-11ea-91a6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чепиков Фото: rusbiathlon.ru
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков раскритиковал действия Международного союза биатлонистов (IBU), представители которого стали инициаторами обысков у Александра Логинова.
На мой взгляд, руководство Международного союза биатлонистов поступило по отношению к Логинову вызывающе и омерзительно, натравив на него полицию. По их же просьбе это всё было организовано, — цитирует Чепикова РИА Новости.
Он также отметил, что дальнейшие отношения СБР и IBU будут лишены доверия.
Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз поздно ночью накануне масс-старта, писал NEWS.ru. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.