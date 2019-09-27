https://static.news.ru/photo/58229cde-e13d-11e9-b223-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/CEVEuroVolley

Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил состав команды на Кубок мира, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В состав вошли 15 волейболистов. По новому регламенту Кубка мира, общая заявка на турнир может достигать максимум 25 игроков, но в каждом конкретном матче могут выступить не более 14 человек.

Боевой и молодой состав, который представит нашу страну на Кубке мира среди мужских команд с 1 по 15 октября в Японии pic.twitter.com/itNn9Lgu6n — Сборная России (@RusVolleyTeam) September 27, 2019

Кубок мира пройдёт в Японии с 1 по 15 октября. Россияне начнут свой путь на турнире матчем со сборной Ирана.

На прошлом Кубке мира в 2015 году сборная России заняла четвёртое место. Победителем турнира стала сборная США, серебро завоевали итальянцы, бронзу — сборная Польши.

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов удовлетворён результатами национальной сборной на чемпионате мира в Таиланде, по итогам которого единственную, серебряную медаль для страны завоевала Татьяна Каширина в весовой категории свыше 87 кг, писал News.ru.