Кубок мира пройдёт в Японии с 1 по 15 октября. Россияне начнут свой путь на турнире матчем со сборной Ирана.
На прошлом Кубке мира в 2015 году сборная России заняла четвёртое место. Победителем турнира стала сборная США, серебро завоевали итальянцы, бронзу — сборная Польши.
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов удовлетворён результатами национальной сборной на чемпионате мира в Таиланде, по итогам которого единственную, серебряную медаль для страны завоевала Татьяна Каширина в весовой категории свыше 87 кг, писал News.ru.