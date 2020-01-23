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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) никак не отреагировала на предложения по реформированию комиссии спортсменов.

Федерация лёгкой атлетики проигнорировала отправленный нами протокол. Они не ответили ни на один вопрос, не предложили нам председателя, не внесли нашу кандидатуру, не отреагировали на то, что мы хотим расширить число участников комиссии, — цитирует Ласицкене РИА Новости.

Ласицкене отметила, что единственное, что ВФЛА сделала для спортсменов - внесла в устав пункт о возможности общения по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru писал, что Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, метатель молота Сергей Литвинов и бегун Сергей Шубенков завели Instagram комиссии атлетов ВФЛА.