Российские бегуны Рудольф Верховых, Андрей Исайчев и Анна Князева-Широкова дисквалифицированы на год за участие в тренировочных процессах с пожизненно отстранённым специалистом Владимиром Казариным.
Дисквалификация Верховых завершится 16 июня 2020 года, Исайчева и Князевой-Широковой — 16 декабря, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Спортсмены работали с 67-летним тренером на сборах в Киргизии с 2018 по 2019 год.
Российский тренер по лёгкой атлетике, специалист по бегу на короткие дистанции был пожизненно отстранён от работы спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил в апреле 2017 года.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует определить всех российских спортсменов с нейтральным статусом к лету 2020 года, ранее писал NEWS.ru.
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