https://static.news.ru/photo/08f5f1f0-6f37-11ea-816d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские бегуны Рудольф Верховых, Андрей Исайчев и Анна Князева-Широкова дисквалифицированы на год за участие в тренировочных процессах с пожизненно отстранённым специалистом Владимиром Казариным.

Дисквалификация Верховых завершится 16 июня 2020 года, Исайчева и Князевой-Широковой — 16 декабря, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмены работали с 67-летним тренером на сборах в Киргизии с 2018 по 2019 год.

Российский тренер по лёгкой атлетике, специалист по бегу на короткие дистанции был пожизненно отстранён от работы спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил в апреле 2017 года.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует определить всех российских спортсменов с нейтральным статусом к лету 2020 года, ранее писал NEWS.ru.