Ветераны биатлона высказали недовольство комментариями Губерниева

https://static.news.ru/photo/be9bdbc0-69e4-11eb-9bf7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии чемпионата мира группа ветеранов биатлона во главе с Александром Тихоновым написала открытое письмо комментатору канала «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву с просьбой прекратить оскорбления ветеранов, тренеров и спортсменов сборной России. Письмо подписали заслуженный тренер СССР Александр Привалов, олимпийские чемпионы Владимир Аликин и Анатолий Алябьев, чемпионы мира Геннадий Ковалёв и Юрий Колмаков.

Уничижительные высказывания о ветеранах и действующих спортсменах вызывают крайне негативную реакцию не только у нас, представителей биатлонной семьи, но и у сотен тысяч простых любителей спорта и действующих спортсменов со всех городов России и ближнего зарубежья. 90% всех комментариев болельщиков в Ваш адрес крайне негативные и изобилуют нецензурной лексикой. Более того, мы получили поддержку от многих представителей спорта, которые не имели возможности поставить свои подписи под этим письмом по личным обстоятельствам, — говорится в сообщении.

Авторы письма выражают недовольство жёсткими высказываниями комментатора и призывают оградить спортсменов, тренеров и ветеранов спорта от уничижительных высказываний в эфире и в социальных сетях.

Напоминаем вам, что именно спортсмены и тренеры являются главными людьми в спорте, теми, кто даёт Вам возможность быть причастным к этому спортивному празднику, выступая в роли посредника между людьми спорта и его поклонниками. Не вы сделали биатлон самым популярным зимним видом спорта в Россию, но благодаря ему вы получили популярность и возможность зарабатывать хорошие деньги, но вам и этого мало, — сообщается в письме.

Полный текст письма опубликован на официальном сайте Александра Тихонова.

Как писал NEWS.ru, c 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдёт чемпионат мира по биатлону. В программе соревнований будут разыграны 12 комплектов наград.