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Руководство бельгийской велокоманды Lotto Soudal запретило спортсменам с января 2020 года употреблять алкоголь. Запрет распространяется на всех гонщиков и персонал.

В особых случаях, таких, как победа гонщика или день рождения, разрешают выпить бокал шампанского в виде исключения.

Почти весь персонал команды обязан быть за рулём автомобиля в течение дня. Поэтому лучше запретить алкоголь. Большинство персонала тоже считает это хорошей идеей, — цитирует исполнительного директора команды Джона Леланга Het Nieuwsblad.

Нарушение правил не приведёт к автоматическому увольнению, но повлияет на возможность продления контракта.

Ранее команда «Формулы-1» «Мерседес» заключила соглашение с семикратным победителем французской веломногодневки «Тур де Франс» британской командой Мирового тура Team Ineos (бывшая Sky), писал NEWS.ru.

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