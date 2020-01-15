Руководство бельгийской велокоманды Lotto Soudal запретило спортсменам с января 2020 года употреблять алкоголь. Запрет распространяется на всех гонщиков и персонал.
В особых случаях, таких, как победа гонщика или день рождения, разрешают выпить бокал шампанского в виде исключения.
Почти весь персонал команды обязан быть за рулём автомобиля в течение дня. Поэтому лучше запретить алкоголь. Большинство персонала тоже считает это хорошей идеей, — цитирует исполнительного директора команды Джона Леланга Het Nieuwsblad.
Нарушение правил не приведёт к автоматическому увольнению, но повлияет на возможность продления контракта.
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