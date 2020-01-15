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Сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.

Первое место заняла сборная Италии, преодолев дистанцию 4х6 км за 1 час 10 минут 55,3 секунды и использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов. Отставание российских биатлонистов составило 43,7...