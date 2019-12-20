https://static.news.ru/photo/8d6461b0-232e-11ea-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Команда «Формулы-1» «Мерседес» заключила соглашение с семикратным победителем французской веломногодневки «Тур де Франс» британской командой Мирового тура Team Ineos (бывшая Sky).

Как сообщил исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольф, технологические требования «Формулы-1» означают, что команда хорошо подготовлена для технической поддержки в таких особенных областях, как велоспорт.

Мы сразу увидели возможность для роста и модификации нашего бизнеса, а также шанс приобрести новые знания у самых успешных спортивных команд, — приводит слова Вольфа пресс-служба велокоманды.

«Мерседес» — шестикратный обладатель Кубка конструкторов «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что с сезона-2020 лицензия Мирового тура, которой владела швейцарская велокоманда Katusha-Alpecin («Катюша-Альпецин»), в результате соглашения перешла команде Israel Cycling Academy, писал NEWS.ru.