https://static.news.ru/photo/06e5d20a-5fc3-11ea-a87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamjumbovisma.com

Нидерландская велосипедная команда Мирового тура Jumbo-Visma отказалась от участия в многодневной гонке Париж — Ницца, которая пройдёт с 8 по 15 марта, из-за коронавируса.

Руководство команды несёт ответственность в оценке всех возможных рисков. Сейчас риск слишком значителен, чтобы его игнорировать. Гонщики и персонал, которые должны были участвовать в гонке, отреагировали с пониманием, — сказал директор команды Ричард Плюгге.

Он добавил, что французская гонка единственная, которая вычеркнута из календаря команды после отмены итальянских гонок.

В пресс-релизе Jumbo-Visma сообщается, что команда приняла решение не выходить на старт по совету медиков, учитывая риск здоровью гонщиков из-за коронавируса.

Таким образом, на старт гонки выйдут 18 команд, а не 19, как сообщалось ранее. Первоначально в гонке должны были участвовать 24 команды, но Astana, CCC, Team INEOS, Mitchelton-Scott, UAE-Team Emirates приняли решение не участвовать во французской классике. Вместо них были приглашены команды Circus-Wanty Gobert и B&B Hotels-Vital Concept.

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