Нидерландская велосипедная команда Мирового тура Jumbo-Visma отказалась от участия в многодневной гонке Париж — Ницца, которая пройдёт с 8 по 15 марта, из-за коронавируса.
Руководство команды несёт ответственность в оценке всех возможных рисков. Сейчас риск слишком значителен, чтобы его игнорировать. Гонщики и персонал, которые должны были участвовать в гонке, отреагировали с пониманием, — сказал директор команды Ричард Плюгге.
Он добавил, что французская гонка единственная, которая вычеркнута из календаря команды после отмены итальянских гонок.
В пресс-релизе Jumbo-Visma сообщается, что команда приняла решение не выходить на старт по совету медиков, учитывая риск здоровью гонщиков из-за коронавируса.
Таким образом, на старт гонки выйдут 18 команд, а не 19, как
В Нидерландах зарегистрирован первый смертельный случай коронавируса, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники