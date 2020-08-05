Велокоманда Deceuninck-Quick Step рассказала о состоянии здоровья Якобсена

https://static.news.ru/photo/034b5ba4-d7c0-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фабио Якобсен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

23-летний нидерландский велогонщик Фабио Якобсен, получивший серьезные травмы после падения на 1-м этапе «Тура Польши», находится в стабильном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы команды Deceuninck-Quick Step.

Положение Фабио Якобсена серьезное, но на данный момент он стабилен, — отметили в команде.

Сообщается, что у него не выявлено повреждение головного мозга или позвоночника, но из-за серьезности травм он всё ещё находится в коматозном состоянии. Спортсмен помещён под наблюдение в госпитале города Катовице.

Ранее сообщалось, что первый «Тур Польши» завершился массовым падением на самой финишной черте. Во время спринта 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген притёр к барьерам Якобсена, который вылетел на ограждения. Якобсен получил серьёзные травмы и на вертолёте был отправлен в больницу, писал NEWS.ru. Сообщалось, что гонщик находится в коме, у него была диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация, однако трубки и кислород постоянно подключены.

Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал Груневегена и снял с гонки, а его дело будет рассматриваться комиссией UCI. Победа на этапе была присуждена Якобсену.