https://static.news.ru/photo/608e2dd4-6518-11ea-8935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Team Bahrain McLaren/Facebook

Профессиональная велосипедная команда Мирового тура Bahrain McLaren не выйдет на старт шестого этапа многодневки «Париж — Ницца».

Как сообщается в пресс-релизе команды из Бахрейна, решение о снятии с гонки принято после консультаций с гонщиками, медиками и другими заинтересованными лицами в свете увеличивающегося риска заражения COVID-19.

Bahrain McLaren отправляет всех гонщиков домой.

После пяти этапов гонки генеральную классификацию возглавляет немец Максимилиан Шахман из команды Bora-Hansgrohe. На втором месте датчанин Сёрен Краг Андерсен (Team Sunweb), на третьем — австриец Феликс Гросшартнер (Bora-Hansgrohe).

Ранее организаторы знаменитой велосипедной многодневной гонки «Париж — Ницца» ограничили доступ болельщиков в зоны старта и финиша. Кроме того, были внесены изменения по составу участников из-за отказа ряда команд выступать в гонке из-за вспышки коронавируса, писал NEWS.ru.