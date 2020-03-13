Профессиональная велосипедная команда Мирового тура Bahrain McLaren не выйдет на старт шестого этапа многодневки «Париж — Ницца».
Как сообщается в пресс-релизе команды из Бахрейна, решение о снятии с гонки принято после консультаций с гонщиками, медиками и другими заинтересованными лицами в свете увеличивающегося риска заражения COVID-19.
Bahrain McLaren отправляет всех гонщиков домой.
После пяти этапов гонки генеральную классификацию возглавляет немец Максимилиан Шахман из команды Bora-Hansgrohe. На втором месте датчанин Сёрен Краг Андерсен (Team Sunweb), на третьем — австриец Феликс Гросшартнер (Bora-Hansgrohe).
Ранее организаторы знаменитой велосипедной многодневной гонки «Париж — Ницца» ограничили доступ болельщиков в зоны старта и финиша. Кроме того, были внесены изменения по составу участников из-за отказа ряда команд выступать в гонке из-за вспышки коронавируса, писал NEWS.ru.
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