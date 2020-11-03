Велогонщики Marathon-Tula завоевали 10 медалей на чемпионате России

https://static.news.ru/photo/5f3e4f40-1df0-11eb-9f0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Попова/@elena_popova_reportpics_sport

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах. В активе велогонщиков из команды Marathon-Tula 10 наград, включая два золота и два места в сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в болгарском Пловдиве с 11 по 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соревнования проходили в течение пяти дней с 30 октября по 3 ноября на велотреке «Локосфинкс». Команду Marathon-Tula на чемпионате России представляли 12 спортсменов. В результате 10 из них завоевали медали главного российского старта сезона: 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы.

На чемпионате было установлено сразу два рекорда России. Первый — в индивидуальной гонке преследования — принадлежит теперь спортсменке команды Marathon-Tula Тамаре Дроновой, она преодолела дистанцию за 3 минуты 38.848 секунды и стала чемпионкой России. Второе место заняла Наталья Студеникина (Московская область), третье — Инна Абайдуллина (Петербург).

Второй рекорд России установили спортсмены из Петербурга: Никита Берсенев, Иван Смирнов, Лев Гонов и Глеб Сырица в командной гонке преследования среди мужчин, новый рекорд страны в этой дисциплине — 3 минуты 47,315 секунд.