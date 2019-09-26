https://static.news.ru/photo/979a21f0-e06d-11e9-8c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот facebook.com/gruppettoru

Колумбийский велогонщик Херман Дарио Гомес во время гонки на чемпионате мира в британском Йоркшире расплакался, когда не дождался технической помощи.

Гонщик по ходу дистанции пробил колесо и жестами показывал проезжающим мимо «техничкам», что ему нужна помощь. Не дождавшись её, он расплакался, взял велосипед и колеса в руки и направился к финишу пешком.

Женская сборная России по велоспорту на шоссе на ЧМ в Йоркшире не смогла завоевать дополнительную олимпийскую квоту на Игры-2020 в Токио в гонке с раздельного старта, писал News.ru.