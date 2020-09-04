Велогонщик Закарин стал четвёртым на 8-м этапе «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/3f043c3a-ef9c-11ea-8e48-fa163e074e61_660.jpg Ильнур Закарин Фото: David Stockman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale) первым финишировал на 8-м этапе «Тур де Франс» в Луданвьеле. Россиянин Ильнур Закарин преодолел 140 км дистанции, которая включала в себя три категорийные вершины, став четвёртым.

Вторым и третьим приехали латвиец Томс Скуйиньш из Trek-Segafredo и испанец Карлос Верона из Movistar соответственно. Они отстали на 47 секунд от победителя.

Накануне бельгийский велогонщик Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma стал победителем седьмого этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 168 км со стартом в Мийо и финишем в Лаворе. Второе место занял норвежец Эдвальд Боассон Хаген (NTT Pro Cycling), третьим финишировал француз Бриан Кокар (B&B Hotels — Vital Concept p/b KTM), писал NEWS.ru.