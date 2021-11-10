Велогонщик Сиваков сказал, что рассматривал возможность смены гражданства

Российский велогонщик Павел Сиваков признался, что в своё время рассматривал возможность смены гражданства. Спортсмен рассказал Eurosport, что имеет двойное гражданство и размышлял о возможном переходе в национальную команду Франции.

Я вырос в Европе. Может быть, другой гонщик на моём месте выступал бы за Францию. У меня двойное гражданство. Многие спортсмены из других видов спорта с радостью бы поменяли гражданство. Заходил такой вопрос. Я сам об этом задумывался, — заявил Сиваков.

Спортсмен рассказал, что начал выступать под российским флагом в юном возрасте. На тот момент он не имел французского гражданства, а получил его лишь в 18 лет. При этом он отметил, что в настоящий момент не собирается менять сборную.

Был вопрос о смене гражданства. Я задумывался, что лучше для моей карьеры. Инфраструктура сборной Франции намного лучше, чем у сборной России. Это очевидно. Я ещё думал: а быть французским спортсменом лучше, чем русским? Просто, чтобы ещё спонсоры приходили. По сути, понимаю, что это неважно. Мне что французский флаг, что российский, я всё равно Павел Сиваков. Но не представляю себя с французским флагом, — добавил спортсмен.

Российский велогонщик защищает цвета команды Ineos Grenadiers. В 2019 году он занял девятое место по итогам веломногодневки Джиро д’Италия, год спустя стал 85-м на Тур де Франс, а в 2021 финишировал 35-м на испанской Вуэльте.

Ранее заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход российского спортсмена Артура Дмитриева в состав национальной команды США. Она пожелала ему удачи и назвала это логичным решением.