https://static.news.ru/photo/fc63e4a4-5250-11ea-92cc-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Войнова Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы по велоспорту на треке Анастасия Войнова заявила, ей приятно получить награду «Серебряная лань» как лучшей спортсменке 2019 года.

То, что спортивные журналисты, люди, формирующие в России интерес к тому или иному виду спорта, присудили премию «Серебряная лань» фактически велоспорту в нашем лице, особенно приятно, — приводит слова серебряного призёра Олимпиады-2016 пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Войнова выразила благодарность также почётному президенту ФВСР Игорю Макарову, который, по её словам, много сделал для российского велоспорта.

18 февраля 2020 года в Олимпийском комитете России прошло награждение лауреатов премии «Серебряная лань» по версии Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР). Награду получили как Войнова, так и её напарница по дуэту Дарья Шмелёва, также четырёхкратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и призёр Олимпиады-2016.

В 2018 году Шмелёва уже была лауреатом премии. Таким образом, успехи российского велоспорта отмечаются спортивными журналистами уже второй год подряд, писал NEWS.ru.