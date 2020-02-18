Четырёхкратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы по велоспорту на треке Анастасия Войнова заявила, ей приятно получить награду «Серебряная лань» как лучшей спортсменке 2019 года.
То, что спортивные журналисты, люди, формирующие в России интерес к тому или иному виду спорта, присудили премию «Серебряная лань» фактически велоспорту в нашем лице, особенно приятно, — приводит слова серебряного призёра Олимпиады-2016 пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Войнова выразила благодарность также почётному президенту ФВСР Игорю Макарову, который, по её словам, много сделал для российского велоспорта.
18 февраля 2020 года в Олимпийском комитете России прошло награждение лауреатов премии «Серебряная лань» по версии Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР). Награду получили как Войнова, так и её напарница по дуэту Дарья Шмелёва, также четырёхкратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и призёр Олимпиады-2016.
В 2018 году Шмелёва уже была лауреатом премии. Таким образом, успехи российского велоспорта отмечаются спортивными журналистами уже второй год подряд, писал NEWS.ru.
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