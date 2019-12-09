Российская велогонщица Дарья Шмелёва получила серьёзные травмы, упав в кейрине на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже.
У Даши перелом шести рёбер и ушиб лёгкого. Сейчас находится в больнице, ей придётся здесь остаться, потому что транспортировать её пока нельзя, — цитирует тренера спортсменки Владимира Кирильцева РИА Новости.
Шмелёва не сможет принять участие в соревнованиях конца года. О сроках восстановления станет известно после возможности транспортировки.
Ранее российская спортсменка Анастасия Войнова завоевала золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Новой Зеландии, писал NEWS.ru.