Фото: Sander Chamid/AFLO/Global Look Press

Мужская сборная России завоевала золотые медали в эстафете на дистанции 5000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае (Китай).

В составе национальной сборной выступали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семён Елистратов и Виктор Ан, они преодолели дистанцию за 7 минут 5,316 секунды. Второе место заняла сборная Венгрии (7.05,452), бронза у...