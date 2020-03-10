https://static.news.ru/photo/1ba678cc-62af-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Французская велогонщица Марион Сикот призналась в использовании эритропоэтина (ЭПО) и заявила, что применяла его из-за давления со стороны руководителя команды.

Сикот заявила, что решила принимать препарат после того, как пережила месяцы психологического преследования со стороны директора команды Doltcini–Van Eyck Марка Брэка. Он требовал, чтобы спортсменка присылала ему фото в нижем белье каждую неделю, чтобы контролировать вес Сикот. При этом Браске называл её слишком толстой.

Я постоянно испытывала давление. Надеялась, что он перестанет доставать меня, если я буду показывать результаты. Браске обещал, что удаляет мои фотографии в нижнем белье, но теперь я не знаю, всё так и было или нет. Мне было противно, — цитирует Сико Cyclingnews.

Сикот сдала положительный допинг-тест в июне 2019 года. Изначально она отрицала применение запрещенных веществ.

Ранее Австралийское спортивное антидопинговое управление (ASADA) приняло решение отстранить австралийского мотогонщика Кейда Мосига за нарушение антидопинговых правил по 19 пунктам, писал NEWS.ru.