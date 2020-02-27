https://static.news.ru/photo/a15a12fe-59fd-11ea-9364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

Многодневная шоссейная велогонка «Тур ОАЭ» отменена из вспышки коронавируса, говорится в сообщении организаторов.

Шестой и заключительный седьмой этапы не состоятся. После пяти этапов лидером генеральной классификации являлся голландец Адам Йейтс из команды Mitchelton-Scott.

Ранее сообщалось, что двух спортсменов, один из которых российский гонщик команды «Газпром-Русвело», госпитализировали из гостиницы с подозрением на коронавирус. Сообщалось, что команды и персонал могут остаться на две недели на карантин, писал NEWS.ru.