Многодневная шоссейная велогонка «Тур ОАЭ» отменена из вспышки коронавируса, говорится в сообщении организаторов.
Шестой и заключительный седьмой этапы не состоятся. После пяти этапов лидером генеральной классификации являлся голландец Адам Йейтс из команды Mitchelton-Scott.
Ранее сообщалось, что двух спортсменов, один из которых российский гонщик команды «Газпром-Русвело», госпитализировали из гостиницы с подозрением на коронавирус. Сообщалось, что команды и персонал могут остаться на две недели на карантин, писал NEWS.ru.
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