Велогонка «Тур де Франс» не сможет пройти в срок

Многодневная велогонка мирового тура «Тур де Франс» будет перенесена после продления запрета на проведение крупных мероприятий во Франции.
Президент страны Эммануэль Макрон 13 апреля объявил, что все крупные мероприятия и фестивали будут запрещены в Пятой республике до середины июля. Таким образом, велогонка, которая должна была состояться с 27 июня по 19 июля, будет перенесена, сообщает BBC.
Ранее были отменены велогонки мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо» «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.
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