Велогонка «Тур де Франс» не сможет пройти в срок

https://static.news.ru/photo/4226bcb4-7e2f-11ea-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean Marc Quinet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многодневная велогонка мирового тура «Тур де Франс» будет перенесена после продления запрета на проведение крупных мероприятий во Франции.

Президент страны Эммануэль Макрон 13 апреля объявил, что все крупные мероприятия и фестивали будут запрещены в Пятой республике до середины июля. Таким образом, велогонка, которая должна была состояться с 27 июня по 19 июля, будет перенесена, сообщает BBC.

Ранее были отменены велогонки мирового тура, среди которых «Тиррено — Адриатико» (Tirreno — Adriatico), «Милан — Сан-Ремо» «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.