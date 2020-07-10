Велогонка «Пять колец Москвы»-2020 отменена

https://static.news.ru/photo/aa931264-c2b0-11ea-a909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Международная многодневная гонка «Пять колец Москвы» не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Из-за последствий ограничений, в частности, по международному авиасообщению, было принято решение об отмене соревнований, — говорится в сообщении.

Сообщается, что дальнейшие решения по календарю будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, рекомендациями Роспотребнадзора. Между тем, согласно проекту календаря ФВСР, в июле планирую провести Всероссийские соревнования в Ижевске.

«Пять колец Москвы» ранее была перенесена с мая на август.

Пандемия коронавируса стала причиной отмены соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) до 1 июня. Решение было принято на совещании с участием функционеров UCI, организаторов соревнований, велогонщиков и представителей команд, писал NEWS.ru. Старт нового велосипедного сезона начинается 28 июля с многодневной гонки «Вуэльта Бургоса».