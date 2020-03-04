https://static.news.ru/photo/c411845e-5e20-11ea-bbdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Brevers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкий тренер югославского происхождения Велимир Петкович назначен главного тренера мужской сборной России по гандболу.

Соглашение подписано на четыре года, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Для меня это огромная честь. Мне предлагали работу несколько европейских клубов, но я выбрал сборную России. Все уважают российскую гандбольную школу, и для меня большой вызов попытаться вернуть ей былые успехи, — сказал Петкович.

63-летний специалист ранее работал в различных немецких и австрийских командах. С 2016 по 2020 Петкович возглавлял «Фюксе Берлин», с которым выиграл Кубок ЕГФ (2018) и серебряные медали турнира Super Globe (2017, 2018). В 2005 году Петкович был признан лучшим тренером немецкой Бундеслиги, а в 2018-м — лучшим тренером стран бывшей Югославии.

Ранее главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров покинул свой пост по собственному желанию, писал NEWS.ru.