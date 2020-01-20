https://static.news.ru/photo/d457cb10-3b53-11ea-b781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Pope/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в передаче допинг-проб прославленного бегуна, четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары для перепроверки.

В UKAD объяснили, что допинг-пробы должны храниться для более совершенной перепроверки через десять лет, а в случае передачи пробирок в WADA образцы могут испортиться.

По сообщению издания The Telegraph, на перепроверке настаивал экс-глава WADA Крейг Риди, который хотел проверить всех спортсменов, кто тренировался у тренера Альберто Салазара, получившего четырехлетнюю дисквалификацию за распространение тестостеронов.

Ранее Мо Фара положительно оценил решение Антидопингового агентства США (USADA) о четырёхлетней дисквалификации своего бывшего тренера Альберто Салазара, писалNEWS.ru. Салазар был тренером спортсмена с 2011 по 2017 год. На Олимпиаде 2012 года Фара завоевал два золота: в беге на 5 тыс. и 10 тыс. метров. В 2014-м спортсмен повторил свой успех, став четырёхкратным олимпийским чемпионом.