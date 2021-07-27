Великая не спала почти сутки перед финалом Олимпиады из-за допинг-проб

Российская саблистка Софья Великая, завоевавшая серебряную награду на Олимпиаде-2020 в Токио, не спала почти сутки перед финалом с соотечественницей Софией Поздняковой из-за допинг-теста. Об этом рассказал физиотерапевт национальной команды Александр Буров «Р-Спорту».

Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи, — сказал Буров.

Такая проба связана с недоеданием и серьёзными нагрузками спортсменки. Великая попыталась увеличить плотность с помощью бананов и яблок, однако за короткий срок проделать это просто невозможно.

По словам физиотерапевта, Софья вернулась в деревню к трём часам ночи. Однако на этом сдача проб не завершилась. Сам врач не смог назвать время, когда офицеры оставили спортсменку в покое.

В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трём ночи, после чего сдача допинг-проб. «Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки».

После поражения со счётом 11:15 Великая ни слова об этом не упомянула. Зато она сообщила, что планирует отправиться на пятую в своей карьере Олимпиаду.