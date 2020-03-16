https://static.news.ru/photo/b863770c-67ad-11ea-a71e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ватутин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин признался, что руководство и члены «армейцев» делают всё возможное, чтобы инфекция коронавируса не попала в команду.

Мы делаем все возможное, чтобы коронавирус не проник в ЦСКА. Понятно, что опасения по поводу распространения инфекции были после игры с «Панатинаикосом» в Греции. Тогда, конечно, это ещё не было объявлено пандемией. На тот момент Греция не входила в число «лидеров» по распространению вируса, — сказал Ватутин в эфире CSKAbasket Show .

Владелец московского коллектива добавил, что осознание опасности пришло на прошлой неделе, когда была отменена игра с «Альбой».

Кроме того, 46-летний бизнесмен отметил, что несмотря на финансовые потери от приостановки Единой лиги ВТБ и Евролиги, самое главное — предотвратить распространение вируса.

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить с 20 марта по 10 апреля все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой РФБ, ранее писал NEWS.ru.