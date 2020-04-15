Василий Уткин назвал Соловьёва трусом и вызвал на баттл

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл.
Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Нет, не истину, не политику и не экономику — себя. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю, — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
При этом Уткин назвал Соловьёва трусом, посчитав, что тот не примет его предложение.
Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя слова Василия Уткина о родине, назвал бывшего комментатора «тяжело больным» и посоветовал его «лечащему психиатру сменить лекарства».
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