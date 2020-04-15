Василий Уткин назвал Соловьёва трусом и вызвал на баттл

https://static.news.ru/photo/3cee71aa-7ef8-11ea-ba74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл.

Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Нет, не истину, не политику и не экономику — себя. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю, — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

При этом Уткин назвал Соловьёва трусом, посчитав, что тот не примет его предложение.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя слова Василия Уткина о родине, назвал бывшего комментатора «тяжело больным» и посоветовал его «лечащему психиатру сменить лекарства».