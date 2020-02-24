https://static.news.ru/photo/d8b6842a-56e8-11ea-8d51-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Васильев Фото: biathlonspb/instagram.com

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Союзу биатлонистов России (СБР) необходимо подать в суд на Международный союз биатлонистов (IBU) из-за обысков у Александра Логинова.

СБР должен сначала получить разъяснения от IBU по этим действиям, а затем подать в суд на международную федерацию. Это надо делать, чтобы там побоялись в следующий раз вытирать о нас ноги, что они делают сейчас, — цитирует Васильева РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.