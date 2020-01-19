https://static.news.ru/photo/5fcc51d6-3a49-11ea-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Graban/imago-images.de/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил результат мужской сборной России по биатлону, которая финишировала четвёртой на этапе Кубка мира в Рупольдинге. По его словам, бороться за медали россиянам помешал один промах Александра Логинова на последней стрельбе.

Думаю, уходя вместе с австрийцем, Логинов спокойно просидел бы за ним, и на финише, может быть, попытался бы его обыграть. Было видно, что австриец не был готов на финише, — цитирует Васильева Sports.ru.

По мнению Васильева, на предстоящем чемпионате мира мужская сборная России сможет вклиниться в борьбу за медали в эстафете.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужская сборная Франции выиграла эстафетную гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сборная России финишировала на четвёртом месте, за команду выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.